В Европе началась охота на грузинских воров

26.09.2017 11:13 В Италии и Германии полиция задержала 28 преступников из Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщают во вторник грузинские СМИ.



По данным итальянских и немецких полицейских, задержаны члены организованной преступной группировки, обокравшей за последние два года 85 квартир в разных городах Германии и Италии. Свою "добычу" воры багажом переправляли в Грузию.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, накануне принявший участие в парламентских слушаниях, заявил, что правительство предпринимает действенные шаги по сотрудничеству с правоохранительными органами различных европейских стран по выявлению преступников из Грузии.



"У нас серьезные подвижки в этом направлении, особенно за последний год, когда в разных европейских столицах при грузинских посольствах стали работать наши полицейские атташе", - сказал министр.



Летом этого года сообщалось о задержании в Испании, Германии и Греции нескольких десятков грузинских преступников. По информации МВД Грузии, этому активно посодействовала грузинская сторона.















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