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Грузия заинтересована опытом Китая в сфере обеспечения безопасности на дорогах


26.09.2017   14:04
Грузия планирует перенять опыт Китая в сфере обеспечения безопасности на дорогах.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, который впервые посещает Китай с рабочим визитом, в Пекине ознакомился с работой высокотехнологического и мультифункционального центра управления транспортом.

«В Пекине работает высокотехнологический и мультифункциональный центр по управлению транспорта, который следит за безопасностью движения на дорогах. Этот центр по своей функциональности аналогичен грузинскому операционному центру по проведению совместных операций. Хочу отметить, что Китай силен в своих технологических достижениях. Я уверен, переняв опыт наших партнеров, мы сможем еще больше усилить технические возможности нашего ведомства», — приводит слова Мгебришвили пресс-служба МВД Грузии.

МВД Грузии ориентировано на внедрение современных технологий в работу своих департаментов. В прошлом году в Грузии был открыт Единый операционный центр МВД. Сотрудники центра в круглосуточном режиме в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорогах и улицах, занимаются сбором информации со всех баз МВД, мониторингом и анализом поступивших материалов, а также управлением подразделениями полиции во время масштабных мероприятий.

Первый рабочий визит Мгебришвили в Китай стартовал 24 сентября и завершится сегодня.

В рамках визита в Китай, Георгий Мгебришвили уже встретился с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкуньом, где стороны подписали договор о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Документ подразумевает углубление сотрудничества между ведомствами, а также призван способствовать выходу экономических и туристических отношений между странами на новый уровень.

Новости-Грузия





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