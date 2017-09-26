В школах Грузии решили восстановить начальную военную подготовку

26.09.2017 17:32 Новый предмет – «Оборона и безопасность» вводится для преподавания в школах Грузии по инициативе минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.



Представитель минобрнауки Грузии Мариам Чикобава рассказала, что в военном ведомстве активно работают над соответствующим учебным пособием.



Школьники будут знакомиться с системой обороной и безопасности, стоящими перед государством вызовами, отметила она.



Как сказала Мариам Чикобава, школьников будут обучать, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, при этом будут проводиться не только теоретические занятия, но и практические – на военных базах.

Для преподавания данного предмета педагоги средних школ пройдут переподготовку.



«Темы выбраны, содержание определено, есть уже первая версия (учебника)», - сообщила она.

Предполагается ввести обучение с 2018 года.



Следует отметить, что по всем стратегическим документам и концепциям главным вызовом своей безопасности Грузия считает Россию.















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