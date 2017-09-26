Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В школах Грузии решили восстановить начальную военную подготовку


26.09.2017   17:32
Новый предмет – «Оборона и безопасность» вводится для преподавания в школах Грузии по инициативе минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Представитель минобрнауки Грузии Мариам Чикобава рассказала, что в военном ведомстве активно работают над соответствующим учебным пособием.

Школьники будут знакомиться с системой обороной и безопасности, стоящими перед государством вызовами, отметила она.

Как сказала Мариам Чикобава, школьников будут обучать, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, при этом будут проводиться не только теоретические занятия, но и практические – на военных базах.
Для преподавания данного предмета педагоги средних школ пройдут переподготовку.

«Темы выбраны, содержание определено, есть уже первая версия (учебника)», - сообщила она.
Предполагается ввести обучение с 2018 года.

Следует отметить, что по всем стратегическим документам и концепциям главным вызовом своей безопасности Грузия считает Россию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии предлагает подготовить совместные турпакеты Армении и Грузии
Обязательный техосмотр автомобилей будет введен в январе 2018 года
Терминал сухих грузов будет построен в Анаклиа в первой фазе строительства порта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с НАТО
В Армении арестовали врача
В Дагестане отвергли информацию о возможной отставке Абдулатипова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна