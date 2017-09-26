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В школах Грузии решили восстановить начальную военную подготовку
26.09.2017 17:32
Новый предмет – «Оборона и безопасность» вводится для преподавания в школах Грузии по инициативе минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Представитель минобрнауки Грузии Мариам Чикобава рассказала, что в военном ведомстве активно работают над соответствующим учебным пособием.
Школьники будут знакомиться с системой обороной и безопасности, стоящими перед государством вызовами, отметила она.
Как сказала Мариам Чикобава, школьников будут обучать, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, при этом будут проводиться не только теоретические занятия, но и практические – на военных базах.
Для преподавания данного предмета педагоги средних школ пройдут переподготовку.
«Темы выбраны, содержание определено, есть уже первая версия (учебника)», - сообщила она.
Предполагается ввести обучение с 2018 года.
Следует отметить, что по всем стратегическим документам и концепциям главным вызовом своей безопасности Грузия считает Россию.
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