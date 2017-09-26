Открылся обновленный мемориал грузинских военных, погибших в Афганистане

26.09.2017 20:55 Открылся обновленный мемориал в честь памяти грузинских военных, рядового I класса Василя Кулджанашвили и младшего сержанта Мдинари Бебиашвили, погибших на авиационной базе Баграм в Исламской Республике Афганистан.



В Министерстве обороны "Интерпрессньюс" сообщили, что командир 23-го батальона II пехотной бригады Бека Амброладзе и личный состав батальона почтили память погибших миротворцев.



На церемониале присутствовали командир тактической группировки "Спартанцы", вице-полковник Стивен Филипс, а также чешские и американские военнослужащие.



После открытия мемориала капеллан 23-го батальона II пехотной бригады, отец Заза Сосиашвили отслужил панихиду по погибшим в Афганистане грузинским военнослужащим.



Рядовой I класса 43-го батальона IV механизированной бригады Василь Кулджанишвили погиб 22 сентября 2015 года во время патрулирования в рамках миссии "Твердой поддержки" в Афганистане, а военнослужащий 23-го батальона II пехотной бригады младший сержант Мдинари Бебиашвили выполнял миссию "Твердой поддержки" на авиационной базе Баграм с апреля месяца. Он погиб 3 августа 2017 года в результате нападения в ходе совместного моторизированного патрулирования на территории, прилегающей к авиационной базе Баграм.

















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