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Открылся обновленный мемориал грузинских военных, погибших в Афганистане


26.09.2017   20:55
Открылся обновленный мемориал в честь памяти грузинских военных, рядового I класса Василя Кулджанашвили и младшего сержанта Мдинари Бебиашвили, погибших на авиационной базе Баграм в Исламской Республике Афганистан.

В Министерстве обороны "Интерпрессньюс" сообщили, что командир 23-го батальона II пехотной бригады Бека Амброладзе и личный состав батальона почтили память погибших миротворцев.

На церемониале присутствовали командир тактической группировки "Спартанцы", вице-полковник Стивен Филипс, а также чешские и американские военнослужащие.

После открытия мемориала капеллан 23-го батальона II пехотной бригады, отец Заза Сосиашвили отслужил панихиду по погибшим в Афганистане грузинским военнослужащим.

Рядовой I класса 43-го батальона IV механизированной бригады Василь Кулджанишвили погиб 22 сентября 2015 года во время патрулирования в рамках миссии "Твердой поддержки" в Афганистане, а военнослужащий 23-го батальона II пехотной бригады младший сержант Мдинари Бебиашвили выполнял миссию "Твердой поддержки" на авиационной базе Баграм с апреля месяца. Он погиб 3 августа 2017 года в результате нападения в ходе совместного моторизированного патрулирования на территории, прилегающей к авиационной базе Баграм.







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