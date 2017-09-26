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Эммануэль Макрон предложил создать единую армию Евросоюза
26.09.2017 22:09
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со своей программой реформирования Европейского союза после выхода из него Великобритании. Выступая сегодня, 26 сентября, в Париже перед студентами Сорбонны, Макрон предложил к 2020 году создать единую армию ЕС, принять общий оборонный бюджет и военную доктрину.
Касаясь миграционных проблем, французский лидер подчеркнул необходимость появления единого европейского агентства по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема, а также начать поэтапное формирование пограничной полиции ЕС.
Говоря об экономике, Макрон заявил, что не видит иного пути усиления финансовой системы Европы, кроме укрепления единой валюты – евро. Он предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны.
«Единственный путь, который гарантирует наше будущее, – это воссоздание независимой, единой и демократической Европы», – заключил президент Франции.
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