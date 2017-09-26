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В Прибалтике стартовали маневры военно-воздушных сил НАТО
26.09.2017 22:13
В Прибалтике стартовали маневры военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy 6. Как сообщили в Министерстве обороны Эстонии, одна из целей учений – отработка взаимодействия при охране воздушного пространства стран Балтии.
Маневры продлятся два дня. В них принимают участие военные и техника из Эстонии, Литвы, Польши, США, Бельгии и Германии, самолеты из управления НАТО и Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Авиаучения НАТО в Прибалтике проводятся с 2008 года. Название Ramstein Alloy присвоено им в 2016 году. В них принимают участие военно-воздушные силы стран Балтии и Североатлантического союза.
С 14 по 20 сентября Россия и Беларусь провели военные учения «Запад- 2017». Во время учений, по данным МИД Литвы, два российских военно-транспортных самолета, участвующее в российско-белорусских маневрах, вторглись в воздушное пространство страны 16 сентября. В НАТО также заявили, что учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке России «к большой войне».
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