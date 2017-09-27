|
28 тысяч человек эвакуированы из-за взрывов боеприпасов в Украине
27.09.2017 11:26
Из села Калиновка и близлежащих сел Винницкой области Украины из-за пожара, возникшего в результате взрыва на складах боеприпасов, эвакуировано 28 тысяч человек, - об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции сообщает «Украинская правда».
«Полиция, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных сил Украины обеспечивают эвакуацию жителей Калиновки и близлежащих сел. По последним данным, уже эвакуировано около 28 тысяч человек», - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что сообщений о пострадавших в результате взрывов не поступало.
Как известно, вчера вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна