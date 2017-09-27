28 тысяч человек эвакуированы из-за взрывов боеприпасов в Украине

27.09.2017 11:26 Из села Калиновка и близлежащих сел Винницкой области Украины из-за пожара, возникшего в результате взрыва на складах боеприпасов, эвакуировано 28 тысяч человек, - об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции сообщает «Украинская правда».



«Полиция, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных сил Украины обеспечивают эвакуацию жителей Калиновки и близлежащих сел. По последним данным, уже эвакуировано около 28 тысяч человек», - говорится в сообщении.



В полиции подчеркнули, что сообщений о пострадавших в результате взрывов не поступало.

Как известно, вчера вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.















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