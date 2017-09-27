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Глава Минобороны Грузии посещает Литву
27.09.2017 14:17
Министры обороны Грузии и Литвы Леван Изория и Раймундас Кароблис в среду обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, реформы оборонного сектора, участие в международных операциях и аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает kurier.lt со ссылкой на литовское министерство обороны.
Как сообщается, грузинский министр выступит с речью на международной конференции по безопасности "Вклад восточных партнеров и безопасность и оборону Европы — практическая реализация глобальной стратегии Евросоюза", организованную министерством обороны Литвы и Центром восточно-европейских исследований.
В рамках трехдневного визита Леван Изория также встретится с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом. Кроме этого, Леван Изория нанесет визит литовскому Объединенному штабу вооруженных сил.
Напомним, Литва и Грузия активно развивают сотрудничество в военной сфере: представители Грузии учатся в Литовской военной академии, проходят языковые и медицинские курсы, проводятся обмены кадетами, а также обучаются в Балтийском оборонном колледже в Эстонии.
Грузинские военные участвуют в учениях в Литве, а литовские — в Грузии.
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