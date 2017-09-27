Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Минобороны Грузии посещает Литву


27.09.2017   14:17
Министры обороны Грузии и Литвы Леван Изория и Раймундас Кароблис в среду обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, реформы оборонного сектора, участие в международных операциях и аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает kurier.lt со ссылкой на литовское министерство обороны.

Как сообщается, грузинский министр выступит с речью на международной конференции по безопасности "Вклад восточных партнеров и безопасность и оборону Европы — практическая реализация глобальной стратегии Евросоюза", организованную министерством обороны Литвы и Центром восточно-европейских исследований.

В рамках трехдневного визита Леван Изория также встретится с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом. Кроме этого, Леван Изория нанесет визит литовскому Объединенному штабу вооруженных сил.

Напомним, Литва и Грузия активно развивают сотрудничество в военной сфере: представители Грузии учатся в Литовской военной академии, проходят языковые и медицинские курсы, проводятся обмены кадетами, а также обучаются в Балтийском оборонном колледже в Эстонии.

Грузинские военные участвуют в учениях в Литве, а литовские — в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Одежду Nike, New Balance и Puma будут шить в Грузии
Представители Азербайджана, Грузии и Турции проверили ход работ на БТК
Литва и Дания собираются давить на Брюссель из-за «Северного потока-2»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров хочет увеличения федеральных дотаций из-за высокой рождаемости в Чечне
Рамазан Абдулатипов заявил об отставке
Азербайджан продвинулся в рейтинге конкурентоспособности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна