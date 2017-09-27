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Пострадавшие на границе с Дагестаном пограничники
27.09.2017 15:32
Пограничники, пострадавшие при взрыве на дагестанском участке грузино-российской границы, остаются в отделении реанимации Лица, пострадавшие при взрыве на дагестанском участке грузино-российской границы, проходят лечение в Тбилиси и остаются в отделении реанимации.
Как сообщает руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе, состояние здоровья пострадавших по-прежнему тяжелое.
Ими получены повреждения тела и дыхательных путей, отмечается ожоговый шок.
По первичной информации на грузинском пограничном посту взорвался газовый баллон, в результате чего погиб один и пострадали три пограничника.
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