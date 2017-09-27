Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пострадавшие на границе с Дагестаном пограничники


27.09.2017   15:32
Пограничники, пострадавшие при взрыве на дагестанском участке грузино-российской границы, остаются в отделении реанимации Лица, пострадавшие при взрыве на дагестанском участке грузино-российской границы, проходят лечение в Тбилиси и остаются в отделении реанимации.

Как сообщает руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе, состояние здоровья пострадавших по-прежнему тяжелое.

Ими получены повреждения тела и дыхательных путей, отмечается ожоговый шок.

По первичной информации на грузинском пограничном посту взорвался газовый баллон, в результате чего погиб один и пострадали три пограничника.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Одежду Nike, New Balance и Puma будут шить в Грузии
Представители Азербайджана, Грузии и Турции проверили ход работ на БТК
Литва и Дания собираются давить на Брюссель из-за «Северного потока-2»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров хочет увеличения федеральных дотаций из-за высокой рождаемости в Чечне
Рамазан Абдулатипов заявил об отставке
Азербайджан продвинулся в рейтинге конкурентоспособности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна