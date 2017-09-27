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Палестина вступила в Интерпол
27.09.2017 15:44
Палестина и Соломоновы острова вступили в международную организацию уголовной полиции (Интерпол), передает Reuters.
«Государства Палестина и Соломоновы Острова стали членами Интерпол», — говорится в заявлении организации.
Задачей Интерпола является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.
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