Палестина вступила в Интерпол

27.09.2017 15:44 Палестина и Соломоновы острова вступили в международную организацию уголовной полиции (Интерпол), передает Reuters.



«Государства Палестина и Соломоновы Острова стали членами Интерпол», — говорится в заявлении организации.



Задачей Интерпола является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.















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