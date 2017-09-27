EMC сообщает о неадекватном реагировании генинспекции МВД на правонарушения в силовых ведомствах

27.09.2017 19:46 "Центр преподавания и мониторинга прав человека" опубликовал исследование – "Реагирование Генеральной инспекции на правонарушение, выявленное в силовых ведомствах".



Речь идет о пяти случаях, зафиксированных в Министерстве внутренних дел и Службе государственной безопасности, где "Центр преподавания и мониторинга прав человека" позиционировал в роли посредника.



В неправительственной организации заявляют, что, несмотря на явные нарушения закона, во всех случаях Генеральная инспекция, так же как и позже суд, ограничивалась констатацией факта.



"Генеральные инспекции не пользуются достаточной функциональной независимостью. Не определены сроки служебной проверки на основании заявления гражданина. Следует упорядочить ряд вопросов, связанных с нашими основными выводами, прописать соответствующие сроки, последовательные этапы, правило получения - оценки доказательств"- заявила юрист "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Мариам Хотивари.



















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