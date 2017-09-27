Глава МВД не стал отвечать на вопрос, впустят ли Кустурицу в Грузию

27.09.2017 20:46 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили откликнулся на возможный приезд в Грузию сербского режиссера Эмира Кустурицы.



Как сообщил министр журналистам, МВД будет действовать в соответствии с законом. Георгий Мгебришвили не конкретизировал, что предпримет МВД в случае приезда Кустурицы в Грузию.



«Мы, как и во всех остальных случаях, будем действовать в соответствии с законом», - отметил Георгий Мгебришвили.



В 2009 году Эмир Кустурица побывал в Цхинвали, нарушив закон «Об оккупированных территориях Грузии».

В рамках мирового турне Кустурица намерен провести концерт и в Грузии.















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