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Глава МВД не стал отвечать на вопрос, впустят ли Кустурицу в Грузию


27.09.2017   20:46
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили откликнулся на возможный приезд в Грузию сербского режиссера Эмира Кустурицы.

Как сообщил министр журналистам, МВД будет действовать в соответствии с законом. Георгий Мгебришвили не конкретизировал, что предпримет МВД в случае приезда Кустурицы в Грузию.

«Мы, как и во всех остальных случаях, будем действовать в соответствии с законом», - отметил Георгий Мгебришвили.

В 2009 году Эмир Кустурица побывал в Цхинвали, нарушив закон «Об оккупированных территориях Грузии».
В рамках мирового турне Кустурица намерен провести концерт и в Грузии.






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