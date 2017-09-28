Украинские следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов

28.09.2017 10:57 Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкая области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНИАН.



"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные мероприятия направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются четыре основные следственные версии совершения уголовного правонарушения", - говорится в сообщении ГПУ.



На территории военной части в городе Калиновка Винницкой области 26 сентября около 21 час. 46 мин. произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов, которые находились в хранилищах и на площадках открытого хранения. По указанному факту военной прокуратурой Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 113 Уголовного кодекса ("диверсия"). Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу Управления СБУ в Винницкой области. Надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины.



Генеральная прокуратура Украины осуществляет контроль за состоянием досудебного расследования этого уголовного производства. В результате пожара на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка, пострадал один человек, горело четыре дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тыс. людей. Советник президента Порошенко Юрий Бирюков отмечал, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.















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