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Россия работает над созданием электромагнитной бомбы


28.09.2017   10:59
В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, интенсивность воздействия перспективного оружия варьируется в зависимости от задач. В частности, возможно создание «помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».

Михеев отметил, что работы над радиоэлектронными боеприпасами ведутся с наивысшим грифом секретности.

«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник.

Михеев уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также в США и Китае.






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