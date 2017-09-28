Россия работает над созданием электромагнитной бомбы

28.09.2017 10:59 В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.



По его словам, интенсивность воздействия перспективного оружия варьируется в зависимости от задач. В частности, возможно создание «помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».



Михеев отметил, что работы над радиоэлектронными боеприпасами ведутся с наивысшим грифом секретности.



«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник.



Михеев уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также в США и Китае.















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