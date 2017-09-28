Грузинские военнослужащие участвуют в «Играх непобежденных» в Канаде

28.09.2017 11:05 Команда из 15 человек, укомплектованная сотрудниками министерства обороны Грузии, получившими ранения в ходе несения службы, в том числе и во время международных миротворческих операциях, принимает участие в«Играх непобежденных» (Invictus Games).



Международные спортивные состязания паралимпийского типа в этом году проходят в Торонто.

Посольство Грузии в Великобритании распространило фотографии членов грузинской команды вместе с британским принцем Гарри, под патронажем которого проводятся «Игры непобежденных».



Как сообщает пресс-центр министерства обороны Грузии, для поддержки грузинских солдат Канаду два дня назад посетили министр обороны Грузии Леван Изория и глава генерального штаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.



Кроме того, грузинский министра по просьбе организаторов «Игр непобежденных», провел награждение канадских и австралийских спортсменов-легкоатлетов, победивших в беге на дистанции в 100 метров. На праздничной церемонии в Торонто на стадионе York Lions Леван Изория передал спортсменам золотые, серебряные и бронзовые медали и пожелал дальнейших успехов.



Грузинская команда принимает участие в состязаниях в шести номинациям: велоспорт, плавание, отжимания, стрельба из лука, авторалли, волейбол.



Грузинских военнослужащих приглашают на «Игры непобежденных» уже в третий раз — сначала они побывали в Лондоне, а в прошлом году – в США, в городе Орландо.



Спортивные соревнования Invictus Games впервые были организованы принцем Гарри в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы II в Лондоне. Игры прошли настолько успешно, что принц принял решение проводить их ежегодно. В 2015-м году Гарри объединил усилия с Бараком Обамой и его женой Мишель, которые разделяют его стремление помогать ветеранам войны, получившим физические и психологические травмы.



"Новости-Грузия"











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