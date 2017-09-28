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Грузины отметили победу на Invictus Games вместе с принцем Гарри


28.09.2017   13:58
Британский принц Гарри поздравил грузинских военнослужащих, одержавших победу на «Играх непобежденных» (Invictus Games).

Международные спортивные состязания паралимпийского типа, которые проводятся под патронажем принца Гарии, в этом году проходят в Торонто.

В Твиттере принца Гарии опубликовано видео, на котором он вместе с грузинскими военнослужащими выкрикивает победный клич «Гаумарджос!».

Принц также лично наградил грузинскую команду золотыми медалями, которые они выиграли в состязаниях по волейболу. В напряженной финальной схватке команда грузинских военных победила команду Великобритании.

Как уже сообщалось, в этом году в «Играх непобежденных» принимает участие команда из 15 человек, укомплектованная сотрудниками министерства обороны Грузии, получившими ранения в ходе несения службы, а также во время участия в международных миротворческих операциях.

Грузинская команда принимает участие в состязаниях в шести номинациям: велоспорт, плавание, отжимания, стрельба из лука, авторалли, волейбол.

Грузинских военнослужащих приглашают на «Игры непобежденных» уже в третий раз — сначала они побывали в Лондоне, а в прошлом году – в США, в городе Орландо.

Спортивные соревнования Invictus Games впервые были организованы принцем Гарри в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы II в Лондоне. Игры прошли настолько успешно, что принц принял решение проводить их ежегодно. В 2015-м году Гарри объединил усилия с Бараком Обамой и его женой Мишель, которые разделяют его стремление помогать ветеранам войны, получившим физические и психологические травмы.

"Новости-Грузия"





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