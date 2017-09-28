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В Телавском районе убит 72-летний мужчина
28.09.2017 19:07
В селе Кондоли Телавского муниципалитета убит 72-летний мужчина. По существующей информации, в убийстве обвиняется лицо, побившее два дня назад жену с ребенком.
Как сообщил уполномоченный упомянутого села Бондо Микадзе, молодой человек в нетрезвом состоянии нанес односельчанину смертельные ранения тупым предметом. По его же словам, случившееся связано с произошедшим в прошлом конфликтом.
По информации МВД Грузии, обвиняемый был задержан через несколько часов после случившегося. По обоим происшествиям ведется следствие по статьям 120 и 108 УК Грузии. Обвиняемый был в прошлом судим. Следствие по делу начато по статьям – «Убийство» и «Умышленное причинение вреда здоровью».
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