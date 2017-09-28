Леван Изория встретился с начальником объединенного штаба Литвы

28.09.2017 19:39 Продолжается визит министра обороны Грузии в Литву. Сегодня Левана Изория и членов грузинской делегации принял начальник объединенного штаба вооруженных сил Литвы, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.



Минобороны Грузии сообщает, что стороны рассмотрели течение, и перспективы двухстороннего сотрудничества в сфере обороны. Особое внимание заострили на разделение опыта Литвы в процессе подготовки национального плана обороны.



Сторона Литвы еще раз подтвердила готовность поддержать развитие вооруженных сил Грузии в разных направлениях. На встрече разговор коснулся среды безопасности и существующих в регионе вызовов.



В рамках визита в Литву министр обороны уже провел встречи с министрами обороны и иностранных дел. Леван Изория также принял участие в конференции, "Восточные партнеры в сфере безопасности и обороны Европы - внедрение глобальной стратегии Евросоюза в практике".



По заявлению начальника объединенного штаба вооруженных сил Литвы, генерал-майора Виталиюса Вайкшнораса, на встрече с министром обороны Грузии разговор коснулся сферы обороны и безопасности в регионе, а также говорили о сотрудничестве в будущем.



"Встреча с министром обороны Грузии, и визит грузинской делегации в объединенный штаб вооруженных сил Литвы большая честь для нас. На встрече мы говорили о положении обороны и безопасности в регионе, а также обсудили вопросы текущего сотрудничества, и планы на будущее. Сотрудничество между нашими странами имеет большую историю. Мы рады, что активно сотрудничаем в военной и сфере безопасности. Мы обязательно продолжим поддержку Грузии в будущем, и будем содействовать вооруженным силам в развитии в разных направлениях, будь то военное образование, учения, тренировки, или разделение опыта. Мы с нетерпением ждем активного продолжения плодотворного сотрудничества"- заявил Виталиюс Вайкшнорас.



Начальник объединенного штаба вооруженных сил Литвы, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас планирует визит в Грузию на будущей неделе.

















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