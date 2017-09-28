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Началась очередная ротация в Афганистане


28.09.2017   20:12
В Вазиани, на строевой площадке IV механизированной бригады состоялся церемониал проводов военнослужащих в Афганистан. К принятию участия в миссии "Твердой поддержки" готовится 31-й пехотный батальон III пехотной бригады.

К грузинским миротворцам с речью обратились начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, и посол США в Грузии Ян Келли. Они пожелали военным успешного выполнения миссии, и мирного возвращения на родину.

Ян Келли подчеркнул профессионализм грузинских военнослужащих, и еще раз выразил поддержку США в адрес Грузии.

На церемонии проводов присутствовали морские пехотинцы европейского командования США и члены семей миротворцев. Личный состав благословил капеллан батальона, отец Гоброн.









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