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На военной базе Сенаки начались военные учения для журналистов
29.09.2017 12:26
В Сенаки на военной базе II пехотной бригады начались медиа учения "Достойный ответ 2017". По информации Минобороны, с 28 сентября по 3 октября включительно 18 представителей действующих в Грузии медиа средств включатся в учения в 24-часовом режиме.
Учения состоят из двух, теоретического и практического этапа. Теоретическая часть учитывает поставку дополнительной информации для участников о значении информационной войны, дезинформации, манипуляции общественным мнением, пропаганды, и стратегических коммуникаций на этом пути.
В практической части будет разыграна симуляция реальной обстановки, где "игроки" создадут в информационном поле максимально приближенные к реальности ситуации. В ходе моделирования активной информационной и конвенционной войны у участников учения будет возможность усовершенствования соответствующих способностей, и повышения квалификации. В то же время в данном процессе репортеры ознакомятся с функциями, компетенцией, и спецификой работы Министерства обороны и ее структурных единиц.
После завершения учения участники заслушают оценки приглашенных экспертов, и получат соответствующие рекомендации.
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