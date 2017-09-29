На военной базе Сенаки начались военные учения для журналистов

29.09.2017 12:26 В Сенаки на военной базе II пехотной бригады начались медиа учения "Достойный ответ 2017". По информации Минобороны, с 28 сентября по 3 октября включительно 18 представителей действующих в Грузии медиа средств включатся в учения в 24-часовом режиме.



Учения состоят из двух, теоретического и практического этапа. Теоретическая часть учитывает поставку дополнительной информации для участников о значении информационной войны, дезинформации, манипуляции общественным мнением, пропаганды, и стратегических коммуникаций на этом пути.



В практической части будет разыграна симуляция реальной обстановки, где "игроки" создадут в информационном поле максимально приближенные к реальности ситуации. В ходе моделирования активной информационной и конвенционной войны у участников учения будет возможность усовершенствования соответствующих способностей, и повышения квалификации. В то же время в данном процессе репортеры ознакомятся с функциями, компетенцией, и спецификой работы Министерства обороны и ее структурных единиц.



После завершения учения участники заслушают оценки приглашенных экспертов, и получат соответствующие рекомендации.

















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