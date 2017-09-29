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Турецкая полиция задержала трех граждан Грузии
29.09.2017 12:29
Полиция Турции задержала трех граждан Грузии. Информацию об этом распространяют местные СМИ. Распространен также видеоматериал, отображающий задержание.
Согласно обвинению, мужчины напали на шедшую по улице женщину и попытались отобрать у нее мобильный телефон.
Пострадавшая немедленно сообщила об инциденте правоохранителям. Подозреваемые были задержаны в результате изучения записей камер видеонаблюдения.
Пострадавшая опознала задержанных.
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