Турецкая полиция задержала трех граждан Грузии

29.09.2017 12:29 Полиция Турции задержала трех граждан Грузии. Информацию об этом распространяют местные СМИ. Распространен также видеоматериал, отображающий задержание.



Согласно обвинению, мужчины напали на шедшую по улице женщину и попытались отобрать у нее мобильный телефон.



Пострадавшая немедленно сообщила об инциденте правоохранителям. Подозреваемые были задержаны в результате изучения записей камер видеонаблюдения.



Пострадавшая опознала задержанных.















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