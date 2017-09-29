В администрации президента проходит заседание Совета безопасности Грузии

29.09.2017 16:27 В администрации президента проходит заседание Совета национальной безопасности Грузии. Совет безопасности собрался в полном составе.



Повесткой дня заседания предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:



1.Численность Вооруженных сил Грузии в 2018 году;

2. Рассмотрение вопросов, связанных с военным строительством и организацией обороны страны (2.1. Прогресс при осуществлении существенного пакета НАТО-Грузия; 2.2. Программа обороной готовности Грузии; 2.3. Ключевые вопросы проекта плана национальной обороны Грузии);

3. Участие в международных миротворческих миссиях подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Грузии и существующая там обстановка в плане безопасности;

4. Проведенные в последний период Российской Федерацией военные учения на оккупированных территориях Грузии и их влияние на обороноспособность страны; 5. Подготовка к предстоящему саммиту НАТО.



Докладчиками по этим вопросам будут министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба Грузии Владимир Чачибая, а также начальник Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.















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