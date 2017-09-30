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В Кумурдо произошли столкновения местных жителей с полицией


30.09.2017   21:43
В селе Кумурдо Ахалкалакского муниципалитета мобилизован спецназ. Необходимость в вызове спецназа возникла после того, как между местным населением и полицией произошло столкновение. По существующей информации, местные жители начали бросать в полицейских камни.

Противостояние в селе Кумурдо началось из-за реставрации храма 10-го века, являющегося памятником культурного наследия. Часть местных жителей попытались проникнуть на находящуюся на балансе Минкультуры территорию, которую стережет охранная полиция. В результате стычки избиты несколько сотрудников охранной полиции. На помощь им была вызваны правоохранители.

В результате произошедшего пострадали несколько полицейских. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди местных жителей.

В селе Кумурдо находится глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, который знакомится с обстановкой на месте и встречается с населением.

В связи с обстановкой в селе Кумурдо МВД Грузии распространило специальное заявление:

«В селе Кумурдо Ахалкалаксого района группа местных жителей попыталась проникнуть на территории памятника. Реставрируемый храм 10-го века охраняется охранной полицией МВД. Сотрудники охранной полиции не дали им возможности проникнуть на территорию храма, после чего часть местных жителей физически стала им противостоять, а прибывшую на место полицию они забросали камнями. В результате происшествия пострадали полицейские и были повреждены несколько автомобилей, числящихся на балансе МВД. В кратчайшее время на место происшествия прибыл министр ВД Георгий Мгебришвили. Он встретился с местным населением. К этому времени ситуация в селе Кумурдо разряжена.

В связи со случившимся фактом начато расследование по прима статье 353, 1-й части статьи 187, 2-й и 3-й частям статьи 239», - говорится в заявлении.






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