МВД сообщает о задержании 6 человек на акции у мэрии

02.10.2017 20:06 По информации Министерства внутренних дел Грузии, на проведенной сегодня у мэрии Тбилиси акции задержаны 6 человек.



Как говорится в заявлении министерства, участники акции задержаны за действия, предполагаемые 166 и 173 статьями Кодекса об административных правонарушениях Грузии.



«2 октября текущего года на проведенной несанкционированной акции у мэрии Тбилиси кандидат в мэры от одной из политических партий, члены этой партии и ее сторонники попытались силовыми методами проникнуть в административное здание мэрии. При этом участники акции перекрыли проезжую часть, в результате чего на проспекте Костава движение было парализовано.



С целью обеспечения общественного порядка и безопасности на прилегающей к мэрии территории были мобилизованы сотрудники патрульной полиции и департамента тбилисской полиции МВД.



Представители МВД действовали с полным соблюдением требований закона, неоднократно призвав правонарушителей к порядку, потребовали от них покинуть проезжую часть, однако участники акции не подчинились законному требованию полиции и оказали сопротивление правоохранителям.



В связи с указанным фактом с учетом 166 и 173 статей Кодекса об административных правонарушениях МВД задержало 6 лиц», - говорится в заявлении министерства.



Напомним, что "Единое национальное движение" проводило акцию протеста против решения Тбилисского муниципального собрания о передаче за 1 лари компаниям Бидзины Иванишвили площадей в центре Тбилиси, у сквера им. Пушкина, для строительства подземной автостоянки, и на горе Табор, для строительства поляны для игры в гольф.















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