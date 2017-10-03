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Граждане Грузии задержаны в Италии по разным обвинениям


03.10.2017   12:03
Граждане Грузии задержаны в разных городах Италии по разным обвинения. По данным местных СМИ, в результате проведенных рейдов задержаны два гражданина Грузии. Один из них мужчина, 1991 года рождения, который управлял грузовым автомобилем. У него оказались фальшивые водительские права.

Еще один фальшивый документ обнаружили сотрудники отделения полиции Потремоля. И в этом случае виновником был гражданин Грузии, который был оформлен сотрудником транспортной компании, зарегистрированной в Сардинии. Во втором случае полиция смогла выявить фальшивые документы с помощью ультрафиолетовых лучей. Задержанный обвиняется в фальсификации удостоверения личности. Ему придется заплатить штраф в 5000 евро.

В городе Прато карабиньеры задержали гражданина Грузии по обвинению в краже телефона. Как сообщает итальянское издание il Tirreno, 30-летний мужчина разбил витрину магазина и украл телефон стоимостью в 200 евро. Карабиньеры его вскоре задержали. Он предстанет перед судом по обвинению в краже.






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