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Полиция задержала наркореализаторов на окраине Тбилиси


03.10.2017   12:23
Сотрудники МВД Грузии провели две спецоперации по задержанию в районе Поничала на окраине Тбилиси двоих человек по обвинению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанными оказались 51-летний ранее судимый Н.Д. и 20-летний А.У.

При личном обыске Н.Д., а также в его автомобиле и дома полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество, расфасованное по 62 связкам, тип которого установит экспертиза.
Полиция установила, что обвиняемый занимался систематической продажей наркотиков. Стражи порядка изъяли и проданный обвиняемым героин, расфасованный по восьми связкам в качестве улики.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконный сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в крупном и особо крупном размерах», что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.
Что же касается второго задержанного, то при обыске его жилого дома стражи порядка обнаружили и изъяли одну связку героина.

В случае с А.У. следствие также утверждает, что он занимался систематической продажей наркотиков. Полицейские изъяли проданный им более 1,8 грамм героина, расфасованного в одну связку.

Уголовное дело возбуждено по статье незаконный сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере, что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.






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