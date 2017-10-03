Министр обороны Германии посетит Грузию 5 октября

03.10.2017 13:27 Тбилиси 5 октября посетит министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен – это первый визит главы оборонного ведомства Германии в Грузию.



Визит осуществляется по приглашению министра обороны Грузии Левана Изория. В ходе встречи стороны затронут тему двустороннего сотрудничества в военной сфере в рамках миротворческой миссии в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute Support).



«Впервые в истории Грузии министр обороны Германии посетит нашу страну. Вам известно, что мы вместе с немецкими военнослужащими выполняем важную международную миссию в Мазари Шарифе. И этот визит является выражением, в первую очередь, благодарности в адрес грузинских военных, которые выполняют эту ответственную миссию вместе с немцами», — сказал Изория журналистам.



Предстоящий визит Урсулы фон дер Ляйен прокомментировала и посол Германии в Грузии Хайке Пайч. Дипломат отметила, что это даст возможность углубить грузино-немецкие отношения. Дипломат считает важным и визит премьер-министра Грузии Геория Квирикашвили в Германию, который состоялся 27 сентября. Глава правительства провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, поздравив ее с победой на парламентских выборах.



«Несколько дней назад состоялась встреча Ангелы Меркель и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Это еще более углубит наши отношения. Через несколько дней в Грузии мы ожидаем министра обороны Германии. Целью визита является оценить то хорошее сотрудничество, которое также есть у Германии и Грузии в военной сфере. Мы вместе участвуем в Афганистане, в миротворческих миссиях. Мы вместе защищаем мир», — сказала Пайч журналистам.



Германия была первой страной из Европейского Содружества, признавшей независимость Грузии. В 1992 году страны установили дипломатические отношения и в Грузии открылось посольство Германии. Грузия и Германия сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования.



"Новости-Грузия"











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