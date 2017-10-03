Прокуратура Грузии расследует утечку судебных показаний по «делу о цианиде»

03.10.2017 18:25 Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с распространением в СМИ показаний с закрытого судебного заседания ряда свидетелей, проходящих по делу бывшего протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



Несколько недель назад грузинские телекомпании распространили аудиозаписи показаний Сосо Оханашвили — бывшего главы службы охраны Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, Шорены Тетруашвили — секретаря-референта патриарха, а также митрополита Батуми и Лазети, владыки Дмитрия и самого Георгия Мамаладзе.



«За последний период в разных СМИ неоднократно были распространены материалы уголовного дела осужденного Георгия Мамаладзе. В связи с этим начато следствие по факту разглашение данных расследования, что предусмотрено 374-й статьей уголовного кодекса Грузии, дело расследует прокуратура», — сказала глава департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Натия Сухаишвили в интервью телекомпании «Имеди».



Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Он направлялся в Берлин, где на лечении находился Илия Второй, которого, среди прочих высокопоставленных представителей духовенства, сопровождала Шорена Тетруашвили. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



Суд вынес приговор по делу Мамаладзе 5 сентября. Его приговорили к девяти годам тюремного заключения за покушение на убийство Шорены Тетруашвили. Между тем адвокаты бывшего протоиерея, а также часть общественности, не доверяют материалам следствия. Юристы планируют обжаловать приговор.















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