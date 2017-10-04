East StratCom выявил более 3 тысяч случае дезинформации в русскоязычных СМИ - Могерини

04.10.2017 11:37 Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям выявила более трех тысяч случаев дезинформациии со стороны русскоязычных СМИ. Об этом заявила верховный комиссар ЕС по делам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.



"Мы создали первую рабочую группу стратегических коммуникаций, ориентированную на восточных партнеров и русскоязычное население. В течение последних двух лет East StratCom выявил более 3 тысяч случае дезинформации", - заявила Могерини.



2 октября в Хельсинки открылся европейски центр борьбы с "гибридной угрозой". В мероприятии принимали участие президент Финляндии Саули Нинисто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и высокопоставленные лица ЕС.



Членами центра могут быть страны ЕС и НАТО. Годовой бюджет центра на данном этапе составляет 1,5 млн евро.















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