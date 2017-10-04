В Тбилиси задержан мужчина по обвинению в педофили

04.10.2017 14:10 В Тбилиси правоохранителями задержан мужчина по факту развратных действий в отношении 6-летней девочки.



Как заявляют в МВД Грузии, полиция задержала насильника 21 сентября.



В связи с произошедшим начато расследование по 141 статье УК Грузии, что подразумевает развратные действия. Дополнительную информацию МВД не распространяет.















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