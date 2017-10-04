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В Тбилиси задержан мужчина по обвинению в педофили
04.10.2017 14:10
В Тбилиси правоохранителями задержан мужчина по факту развратных действий в отношении 6-летней девочки.
Как заявляют в МВД Грузии, полиция задержала насильника 21 сентября.
В связи с произошедшим начато расследование по 141 статье УК Грузии, что подразумевает развратные действия. Дополнительную информацию МВД не распространяет.
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