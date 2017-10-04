Разыскиваемая в Грузии гражданка Узбекистана задержана в Екатеринбурге

04.10.2017 15:11 На вокзале «Екатеринбург-пассажирский» задержана гражданка Узбекистана, числящаяся в межгосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортно прокуратуры.



Женщина была задержана 23 сентября по запросу грузинских властей. По версии следствия, в 2012-2013 годах жительница Узбекистана, находясь в грузинском Батуми, вовлекла своих соотечественниц в занятия проституцией. При этом одна из девушек была убита неустановленными лицами, действовавшими по заказу обвиняемой.



В настоящее время транспортная прокуратура проводит экстрадиционную проверку. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга, женщина взята под стражу.















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