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Министр обороны Германии возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси


05.10.2017   14:24
Находящаяся с официальным визитом в Грузии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси.

Как сообщили в Минобороны Грузии, Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям, погибшим за территориальную целость Грузии и почтила минутой молчания их память по завершении встречи в оборонном ведомстве. Вместе с немецкой коллегой на столичной площади Героев находились министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая.

Церемония возложения венка прошла под аккомпанемент траурного марша и государственных гимнов двух стран, которые были исполнены военным оркестром.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен находится в Грузии с первым официальным визитом. В Минобороны Грузии с ней встретился глава ведомства Леван Изория.






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