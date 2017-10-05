Министр обороны Германии возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси

05.10.2017 14:24 Находящаяся с официальным визитом в Грузии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси.



Как сообщили в Минобороны Грузии, Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям, погибшим за территориальную целость Грузии и почтила минутой молчания их память по завершении встречи в оборонном ведомстве. Вместе с немецкой коллегой на столичной площади Героев находились министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая.



Церемония возложения венка прошла под аккомпанемент траурного марша и государственных гимнов двух стран, которые были исполнены военным оркестром.



Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен находится в Грузии с первым официальным визитом. В Минобороны Грузии с ней встретился глава ведомства Леван Изория.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

