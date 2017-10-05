|
Министр обороны Германии возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси
05.10.2017 14:24
Находящаяся с официальным визитом в Грузии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям в Тбилиси.
Как сообщили в Минобороны Грузии, Урсула фон дер Ляйен возложила венок к Мемориалу героям, погибшим за территориальную целость Грузии и почтила минутой молчания их память по завершении встречи в оборонном ведомстве. Вместе с немецкой коллегой на столичной площади Героев находились министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая.
Церемония возложения венка прошла под аккомпанемент траурного марша и государственных гимнов двух стран, которые были исполнены военным оркестром.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен находится в Грузии с первым официальным визитом. В Минобороны Грузии с ней встретился глава ведомства Леван Изория.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна