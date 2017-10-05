Грузия и Германия усилят сотрудничество в сфере обороны

05.10.2017 14:29 Грузия и Германия усилят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, а также взаимодействие в составе международных миссий. По информации министерства обороны Грузии, эти вопросы в числе других обсуждались на встрече глав оборонных ведомств Грузии и Германии 5 октября.



Встреча Левана Изория и Урсулы фон дер Ляйден состоялась в рамках начавшегося сегодня первого официального визита министра обороны Германии в Тбилиси.



Глава грузинского оборонного ведомства поблагодарил коллегу за политическую и практическую поддержку, которую Германия оказывает Грузии в деле усиления ее обороноспособности. Министры обсудили состояние двусторонних отношений в сфере обороны и перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание они заострили на совместном участии грузинских и немецких военнослужащих в миссии «Твердая поддержка» в Афганистане.



«Грузия и в дальнейшем продолжит активную поддержку мирового сообщества с целью упрочения мира и стабильности во всем мире», — передает министерство обороны слова Левана Изория.



Он сообщил коллеге из Германии о программе боевой готовности Грузии (GDRP), осуществление которой Грузия, совместно с США, начинает с 2018 года. Министры обсудили и ту помощь, которую Германия оказывает Грузии с целью выполнения так называемого «существенного пакета» НАТО (SNGP).



В рамках однодневного визита Урсула фон дер Ляйден посетит школу институционного строительства обороны (DIB), которая была создана в Грузии в рамках «существенного пакета» НАТО при поддержке Германии.















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