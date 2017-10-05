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Полиция Италии задержала грузина по обвинению в серийных грабежах


05.10.2017   15:39
Итальянские правоохранители задержали грузина 46 лет за серийные кражи в муниципалитете Модена. По сообщению итальянских СМИ, мужчина воровал из разных секций супермаркета разные предметы, а после размещал их в специально оснащенной сумке, чтобы детекторы магазина не могли зафиксировать их.

Мужчина и до того был под домашним арестом за мелкое воровство, совершенное до того, и по разрешению суда мог покидать дом только в определенное время дня, чтобы отводить детей в школу, и искать работу.

Полиция вернула хозяевам украденные вещи, стоимость которых составляла около 100 евро. Суд на этот раз присудил мужчине заключение на 1 год и 4 месяца, и штраф размером 200 евро.






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