Президента Молдовы хотят лишить контроля над армией

05.10.2017 17:59 Демократическая партия Молдовы внесла в парламент проект поправки, урезающей полномочия президента страны как главнокомандующего ее Вооруженными силами, передает ТАСС. Об этом говорится в проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.



Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".



В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство, вопреки его запрету, направило 57 молдавских военнослужащих в Львовскую область Украины для участия в учениях НАТО Rapid Trident.















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