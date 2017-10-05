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Президента Молдовы хотят лишить контроля над армией
05.10.2017 17:59
Демократическая партия Молдовы внесла в парламент проект поправки, урезающей полномочия президента страны как главнокомандующего ее Вооруженными силами, передает ТАСС. Об этом говорится в проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.
Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".
В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство, вопреки его запрету, направило 57 молдавских военнослужащих в Львовскую область Украины для участия в учениях НАТО Rapid Trident.
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