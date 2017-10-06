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СБУ хочет ограничить украинским чиновникам и политикам поездки в РФ


06.10.2017   16:22
Служба безопасности Украины разработала законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Как отмечается, в законопроекте предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины.

"С учетом важности законопроекта для украинского общества СБУ открыта к профессиональным предложениям по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение", – добавили в СБУ.

Накануне, Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине при участии граждан страны-агрессора, согласно которому российские артисты смогут устраивать концерты только при согласовании с СБУ.






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