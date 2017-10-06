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Грузия и Литва обсуждают перспективы углубления военного сотрудничества


06.10.2017   17:21
Литва может принять участие в многонациональных военных учениях НАТО и Грузии «Достойный партнер» (Noble Partner). Присоединиться к масштабным маневрам Литве предложил министр обороны Грузии Леван Изория во время встречи с главой Вооруженных сил Литвы, генерал-лейтенантом Йонасом Витаутас Жукасом.

Йонас Витаутас Жукас сегодня прибыл Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Перспективы углубления военного сотрудничества Грузии и Литвы стала главной темой встречи Жукаса и Изория.

Военные учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии ежегодно. В этом году учения проходили с 30 июля по 12 августа. В них приняли участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

«Мы продолжаем совместное участие в многонациональных учениях. Вам известно, что в этом году наши силы специальных операций принимали участие в совместных учениях, проходивших Литве. В свою очередь, мы предлагаем Литве принять участие в учениях «Достойный партнер». Этот вопрос был воспринят очень позитивно, и мы думаем, что он будет решен положительно», — сказал Изория.

На встрече стороны также обсудили и вопросы внедрения в Грузии концепции «тотальной обороны», работу над которой грузинское оборонное ведомство ведет с ноября 2016 года.

Глава Вооруженных сил Литвы до встречи с Изория также провел переговоры с главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая. Чачибая отметил, что сотрудничество с Литвой будет способствовать развитию возможностей ВС Грузии.






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