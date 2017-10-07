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Президент Грузии провел официальный прием в честь грузинских военных.


07.10.2017   13:53
Президент Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа провели официальный прием в честь грузинских военных. Данное мероприятие представляет собой встречу главы государства с высокопоставленными грузинскими военными, офицерами ВС Грузии и членами их семей, а также с журналистами и представителями неправительственных организаций. Прием был организован по инициативе Совета национальной безопасности Грузии. Такие встречи будут проходить ежегодно и станут важной традицией в отношениях, существующих между институтом президента, армией и общественностью.

Обращаясь к собравшимся, Маргвелашвили поблагодарил грузинских военных за их службу: «Грузинские семьи могут спать мирным сном, поскольку их покой охраняете вы, наши уважаемые военные за профессионализм, мужество и стойкость. За грузинскими военными стоят их семьи, демонстрируя тем самым истинную силу и самопожертвование».

Президент отметил, что достигнутые ВС Грузии успехи не раз отмечало и международное сообщество, в частности, говоря о военных реформах, реализованных в стране.

«Наша сила, наша способность справляться с врагом и быть рядом с нашими друзьями являются предметом постоянного восторга», — сказал Маргвелашвили.

Глава государства снова выразил благодарность солдатам, особо отметив, грузинских военных, участвующих в международных миссиях.

«Мы живем в сложном регионе и занимаем решительную позицию. Гражданин Грузии твердо и с гордостью говорит, что он свободен и свобода – это его выбор для того, чтобы построить независимую, сильную Грузию. Ничто не сможет повлиять на этот выбор», — отметил Маргвелашвили.

После выступления Маргвелашвили состоялась церемония вручения посмертных орденов и медалей родным погибших героев.

Президент Грузии посмертно наградил орденом Вахтанга Горгасали I степени капрала Серго Горозия за проявленную отвагу, героизм и самоотверженность.

За отвагу и самоотверженность во время участия в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, а также за особый личный вклад в дело по обеспечению международной безопасности орденом Вахтанга Горгасали I степени посмертно был награжден сержант Мдинари Бебиашвили.

В ходе мероприятия президент также наградил «Орденом чести» дирижера оркестра Национальной гвардии ВС Грузии Кобу Мерманишвили. Награда была передана ему за личный вклад в развитие грузинской хоровой музыки и военного оркестра, высокий профессионализм и плодотворную творческую работу.

За высокий профессионализм, личный вклад в развитие журналистики и освещение боевых действий «Орденом чести» были награждены журналисты Георгий Шарашенидзе и Лейла Благоравова.






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