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Задержан стрелявший в двух человек в Батуми


07.10.2017   19:56
В связи с произошедшим на улице Пиросмани в Батуми задержан один человек. По информации Министерства внутренних дел Грузии, следствие ведется по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На улице Пиросмани из огнестрельного оружия ранили двух мужчин. Как сообщают в батумском Центре скорой медицинской помощи, мужчины получили ранения в области ног. Их доставили в Батумскую реферельную больницу.






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