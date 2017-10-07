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Сотрудник охранной полиции ограбил филиал «Банка Грузии»
07.10.2017 22:33
Сотрудник охранной полиции ограбил филиал «Банка Грузии» в Цалке. Как сообщает iPress со ссылкой на МВД, преступление раскрыто по "горячему следу", задержан подозреваемый.
В "Банке Грузии" подтверждают информацию, что грабитель был сотрудником охранной полиции.
По информации МВД, следствие ведется по ст. 178 Уголовного кодекса Грузии - грабеж.
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