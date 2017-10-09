Столтенберг: Мы возмущены развитием военной активности России у наших границ

09.10.2017 12:55 НАТО развивает в отношении России двойной подход, который заключается в мощной обороне и содержательном диалоге, - об этом на 63-й пленарной сессии ПА НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



«Мы возмущены развитием военной активности России у наших границ и непрозрачность военных учений, как это произошло в 2017 году», - заявил генеральный секретарь НАТО.



По его словам, это подчеркивает важность двойного подхода в отношении России.



Йенс Столтенберг пояснил, что военная готовность альянса является ответом на действия и угрозы России в отношении Украины.



«Реакция НАТО пропорциональна нашим международным и внутренним обязательствам. Призываем Россию выполнять международные обязательства. НАТО не хочет новой «холодной войны», а целью наших действий является избежание, а не создание конфликта», - заключил он.















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