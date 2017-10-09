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70 сотрудников Минобороны уволены за употребление наркотических средств и азартные игры в 2016-2017 годах


09.10.2017   12:58
В 2016-2017 годах из министерства обороны и Вооруженных сил Грузии за употребление наркотических средств и азартные игры уволено 70 лиц.

В 2016 году факт употребления наркотических средств был установлен у 43 лиц, 36 из которых были уволены; а с 1 января по 28 сентября 2017 года факт употребления наркотических средств был установлен у 45 лиц, 33 из которых были уволены.

Что касается азартных игр, данные таковы: за нарушение требований, предусмотренных 46-й статьей (азартные игры) военного дисциплинарного кодекса служащих протокол о дисциплинарном нарушении был составлен в отношении 15 лиц, из которых было уволено одно лицо.

Министерство обороны распространяет данную информацию на основании данных военной полиции Генерального штаба ВС и Генеральной инспекции министерства.






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