70 сотрудников Минобороны уволены за употребление наркотических средств и азартные игры в 2016-2017 годах

09.10.2017 12:58 В 2016-2017 годах из министерства обороны и Вооруженных сил Грузии за употребление наркотических средств и азартные игры уволено 70 лиц.



В 2016 году факт употребления наркотических средств был установлен у 43 лиц, 36 из которых были уволены; а с 1 января по 28 сентября 2017 года факт употребления наркотических средств был установлен у 45 лиц, 33 из которых были уволены.



Что касается азартных игр, данные таковы: за нарушение требований, предусмотренных 46-й статьей (азартные игры) военного дисциплинарного кодекса служащих протокол о дисциплинарном нарушении был составлен в отношении 15 лиц, из которых было уволено одно лицо.



Министерство обороны распространяет данную информацию на основании данных военной полиции Генерального штаба ВС и Генеральной инспекции министерства.















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