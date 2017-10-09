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Мгебришвили: Уровень криминала в Грузии очень низок, но это не позволяет нам расслабиться


09.10.2017   14:21
Уровень криминала в Грузии очень низок, но это не позволяет нам расслабиться, - об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, говоря о новшествах в плане администрирования видеоштрафов. По словам министра, ведомство постоянно думает о развитии, примером чего является и Центр совместных операций, созданный в МВД год назад.

«По индексу безопасности Грузия занимает одну из ведущих позиций по разным рейтингам. Несмотря на это, мы постоянно думаем о развитии и этому служит Центр совместных операций – повысить степень безопасности нашего населения и эффективность как в плане реагирования, так и в плане превенции. Уровень криминала в Грузии очень низок, но это не позволяет нам расслабиться», - заявил Георгий Мгебришвили.

Как заявил министр, главной целью МВД является защита граждан и обеспечение соблюдения правил дорожного движения водителями. Вместе с тем, как отметил Мгебришвили, до 1 ноября, когда в силу вступят новшества, МВД проведет специальную кампанию, чтобы общество встретило новшества максимально информированным.






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