Три человека задержаны по обвинению в подделке налоговой документации

09.10.2017 15:19 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии по обвинению в изготовлении и реализации поддельных документов на сумму около 650 тысяч лари (более 260 тысяч долларов) задержали троих человек.



По данным следствия, было зафиксировано два случая подделки налоговых документов.



В первом была изготовлена поддельная налоговая счет-фактура, согласно которой, были якобы проведены консультации для одной из компаний на сумму 498 тысяч лари (более 201 тысяч долларов).



Что же касается второго случая, то там двое обвиняемых оформили налоговую счет-фактуру с соответствующей накладной без реальной доставки товара на сумму более 151 тысяч лари (более 61 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт группой лиц», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.















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