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Группировка НАТО будет размещена в Румынии
09.10.2017 15:50
НАТО с понедельника, 9 октября, разворачивает в Румынии свою новую международную группировку сил. Войска размещаются для противостояния России на восточном фланге альянса, а также для проверки растущей российской угрозы в Черном море после присоединения в 2014 году полуострова Крым к территории РФ, отмечает Reuters.
О начале размещения группировки сообщил президент Румынии Клаус Йоханнес во время сессии парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте. "Наша цель - мир, а не война, - сказал румынский лидер. - Мы не угроза для России, но в долгосрочной перспективе мы нуждаемся в стратегии союзников, нам нужен диалог с сильной позиции защиты и противодействия".
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время сессии парламентской ассамблеи, что альянс не хочет "новой холодной войны" с Россией, сообщает AP. "Россия - наш сосед... мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новую холодную войну", - сказал руководитель военного блока. Вместе с тем, по словам Столтенберга, альянс усилил патрулирование в Черном море "в ответ на агрессивные российские действия в Украине".
Предполагается, что сначала небольшая группировка наземных, воздушных и военно-морских сил, состоящая из войск десяти стран НАТО, включая Италию, Канаду, а также принимающую Румынию, станет дополнением к тем 900 американским военным, которые уже размещены в стране.
Однако точная численность группировки пока неизвестна. Как сообщают чиновники альянса, ее наземный компонент включает многонациональные силы НАТО численностью до бригады, что обычно составляет 3-4 тыс. человек. Причем число нерумынских солдат будет скромным.
В дополнение к уже существующим военно-морским патрулям НАТО в Черном море добавятся более объединенные визиты в румынские и болгарские порты, дополнительное обучение и маневры ограниченного масштаба.
Военно-воздушные силы НАТО также будут поначалу ограниченны. Но Британия развертывает истребители в Румынии, Канада уже патрулирует воздушное пространство страны вместе с румынскими пилотами, а Италия патрулирует воздушное пространство Болгарии.
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