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НАТО будет укреплять свой восточный фланг


09.10.2017   16:23
НАТО обеспокоено агрессивностью РФ и будет укреплять свой восточный фланг. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, что проходит в Бухаресте, сообщает Укринформ.

«НАТО не является угрозой для России, но в Альянсе обеспокоены ее агрессивностью. Мы будем придерживаться политики укрепления восточного фланга НАТО», - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что создание Европейским Союзом собственной оборонной системы может быть осуществлено только при помощи Альянса.


«НАТО давно настаивало на создании Европейским Союзом собственной системы безопасности, и мы приветствуем эту инициативу. Однако создание этой системы не может быть осуществлено вне партнерства с Альянсом», - отметил он.

Столтенберг также подчеркнул особую значимость увеличения государствами-членами НАТО оборонного бюджета.






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