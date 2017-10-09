|
НАТО будет укреплять свой восточный фланг
09.10.2017 16:23
НАТО обеспокоено агрессивностью РФ и будет укреплять свой восточный фланг. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, что проходит в Бухаресте, сообщает Укринформ.
«НАТО не является угрозой для России, но в Альянсе обеспокоены ее агрессивностью. Мы будем придерживаться политики укрепления восточного фланга НАТО», - заявил Столтенберг.
Генсек Альянса подчеркнул, что создание Европейским Союзом собственной оборонной системы может быть осуществлено только при помощи Альянса.
«НАТО давно настаивало на создании Европейским Союзом собственной системы безопасности, и мы приветствуем эту инициативу. Однако создание этой системы не может быть осуществлено вне партнерства с Альянсом», - отметил он.
Столтенберг также подчеркнул особую значимость увеличения государствами-членами НАТО оборонного бюджета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна