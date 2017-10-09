|
ПА НАТО приняла резолюцию в поддержку Грузии
09.10.2017 17:12
В Бухаресте на пленарном заседании 63-й встречи Парламентской ассамблеи НАТО депутаты стран-членов альянса обсудили и проголосовали за резолюцию «Стабильность и безопасность в Черноморском регионе».
Как сообщили в грузинском парламенте, согласно документу, ПА НАТО поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, выражает глубокое беспокойство из-за оккупации ее территорий и их милитаризации, осуждает факты нарушения фундаментальных прав человека и попытки России запугать и дестабилизировать страны-аспиранты НАТО и соседние страны, которые хотят углубить отношения с альянсом.
В резолюции отмечаются демократические реформы и прогресс страны, подчеркивается поддержка решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. ПА призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО продолжить стратегические дискуссии с Грузией, связанные с безопасностью Черноморского региона, увеличить вовлеченность Грузии в действия альянса по укреплению региональной безопасности.
Ежегодная сессия ПА НАТО началась 6 октября и завершит работу сегодня, 9 октября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна