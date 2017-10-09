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ПА НАТО приняла резолюцию в поддержку Грузии


09.10.2017   17:12
В Бухаресте на пленарном заседании 63-й встречи Парламентской ассамблеи НАТО депутаты стран-членов альянса обсудили и проголосовали за резолюцию «Стабильность и безопасность в Черноморском регионе».

Как сообщили в грузинском парламенте, согласно документу, ПА НАТО поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, выражает глубокое беспокойство из-за оккупации ее территорий и их милитаризации, осуждает факты нарушения фундаментальных прав человека и попытки России запугать и дестабилизировать страны-аспиранты НАТО и соседние страны, которые хотят углубить отношения с альянсом.

В резолюции отмечаются демократические реформы и прогресс страны, подчеркивается поддержка решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. ПА призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО продолжить стратегические дискуссии с Грузией, связанные с безопасностью Черноморского региона, увеличить вовлеченность Грузии в действия альянса по укреплению региональной безопасности.

Ежегодная сессия ПА НАТО началась 6 октября и завершит работу сегодня, 9 октября.






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