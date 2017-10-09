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Радиоактивное загрязнение в Европе: что же произошло на Урале?


09.10.2017   17:41
Следы радиоактивного элемента, обнаруженные в атмосфере несколькими станциями мониторинга в Европе, по-видимому, ведут в Россию, пишет журналист Le Figaro Сирилл Ванлерберге.

Вот уже несколько дней ряд станций в Европе, замеряющих уровень радиации в атмосфере, фиксируют повышенный уровень изотопа рутений-106; этот искусственный элемент обычно не присутствует в природе. Первые обнаружения были сделаны в Норвегии, Швейцарии, Италии и Германии. Самая высокая концентрация, выявленная в Германии, составляет 5 миллибеккерелей на кубометр воздуха, говорится в статье.

Такая концентрация радиоактивных загрязнений в тысячи раз ниже уровня, вызывающего тревогу, и не представляет никакого риска для здоровья человека или окружающей среды, утверждает Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN). Однако встает вопрос об источнике утечки. Поскольку одновременно с рутением-106 не было обнаружено повышения уровня никакого другого радиоактивного элемента, дело здесь ни в нарушении работы атомной электростанции и ни в возможном побочном выделении газов после испытания атомной бомбы в Южной Корее, отмечает автор.

Самые правдоподобные гипотезы связаны с утечками из-за операций по переработке ядерного топлива либо из-за непредвиденного сжигания какого-то медицинского радиоактивного источника. В частности, рутений-106 используется в лучевой терапии опухолей глаз, сообщает журналист.

Соединяя места, где были обнаружены выбросы рутения-106 в Европе, с воссозданием карты ветров за последние дни, IRSN и его немецкому собрату Федеральному ведомству по радиационной защите (BfS), в конечном счете, удалось уточнить, откуда именно исходило загрязнение, - с юга Урала в России. Российские власти на сегодняшний день никак не высказались по поводу этого радиоактивного загрязнения, добавляет Ванлерберге.






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