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Задержан подозреваемый в нападении на известного в Грузии юмориста


10.10.2017   15:19
Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси 25-летнего мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на известного грузинского юмориста Давида Ростомашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ростомашвили избили на улице монаха Габриэла Салосского в Тбилиси в июне. Сообщалось, что комику нанесли побои бейсбольной битой и рассекли голову. Обвиняемого арестовали сразу же после случившегося, однако ему удалось сбежать из полицейского участка. Его разыскивали по всей стране.

Трем сотрудникам полиции, от которых удалось скрыться обвиняемому, тогда предъявили обвинения в служебной халатности. В настоящее время они освобождены под залог на время следствия. Кроме того, полицейским приостановили полномочия.

Кроме 25-летнего мужчины по делу об избиении Ростомашвили проходят еще два человека.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Давид Ростомашвили родился в 1973 году. Носит звание полковника полиции. В Грузии приобрел популярность после того, как стал выступать в известных юмористических концертах "Юморина" и снялся в двух грузинских комедийных фильмах.






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