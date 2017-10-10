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Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения
10.10.2017 21:07
Сотрудники береговых охран Грузии и Турции приняли участие в совместных морских учениях в территориальных водах Грузии.
С турецкой стороны в учениях принимало участие судно береговой охраны TCSG-97. Экипажем корабля руководил глава береговой охраны Турции, сержант Юнус Озджан.
Учения предусматривали проведение совместных маневров и поисково-спасательных операций. Целью учений было повышение уровня взаимодействия и совместимости турецких и грузинских судов.
Визит турецкого корабля береговой охраны и его участие в совместных учениях состоялся в рамках программы по обмену двусторонних мероприятий, запланированных на 2017 год.
Указанная программа предусматривает дружественные визиты кораблей и проведение совместных учений на Черном море стран-партнеров.
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